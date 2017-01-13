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لماذا فشلت مادة السيانيد السامة في قتل “راهب روسيا المجنون”؟.. إليك نظريات علمية فسّرت صمود راسبوتين!

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

تزامنت نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الذكرى المائة لوفاة الراهب الروسي غريغوري راسبوتين، الذي عُرف بـ”راهب روسيا المجنون”، أو “عاشق الملكة الروسية”، وإذا كنت تثق بأغنية فريق “بوني إم” الشهيرة، فربما لا يجب عليك ذلك. هذه الأغنية رائعة وتجعل كل من يستمع إليها يرقص، إلا أنها لا تُعد سرداً أقراء المزيد من المصدر

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