مباراة الشارقة و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة ٢٣-١-٢٠١٨ دوري الخليج العربي الاماراتي

يكون فريق الشباب ضيفاً على الشارقة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الامارات والساعه الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعه عصراً بتوقيت السعودية ويأمل الأخير في رد الدين على الضيف الذي كان قد تغلب عليه في بداية مشوارهما بهدفين مقابل هدف واحد. ويدخل الشارقة إلى أرضية ملعبه وفي رصيده 14 نقطة أقراء المزيد من المصدر