آخر الأخبار
Home » رياضة » مباراة الشارقة و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة ٢٣-١-٢٠١٨ دوري الخليج العربي الاماراتي

مباراة الشارقة و الشباب الاماراتي بث مباشر الجمعة ٢٣-١-٢٠١٨ دوري الخليج العربي الاماراتي

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

يكون فريق الشباب ضيفاً على الشارقة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الامارات والساعه الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعه عصراً بتوقيت السعودية ويأمل الأخير في رد الدين على الضيف الذي كان قد تغلب عليه في بداية مشوارهما بهدفين مقابل هدف واحد. ويدخل الشارقة إلى أرضية ملعبه وفي رصيده 14 نقطة أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com