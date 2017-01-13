video src=”http://adtv.ercdn.net/adsport4/adsport4_720p.m3u8″ poster=”https://s9.postimg.io/6tntuam5b/14348622_10210404745016871_133118955_n.jpg” controls=”controls” width=”280″ height=”280″> مباشر مباراة الامارات و الاهلي دبي بث مباشر الجمعة 13-1-2017 دوري الخليج العربي يلتقى فى تمام الساعه ال3 عصر اليوم الجمعه الموافق 13 من شهر يناير الحالى لعام 2017 الجارى عشاق كره القدم الأماراتيه مباراه ستجمع بين فريقى فريق نادى الأمارات وفريق نادى الأهلى أقراء المزيد من المصدر