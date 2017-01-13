مفتي المملكة: الحفلات الغنائية والسينما فساد ومدعاة للاختلاط

أجاب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ٬ على سؤال يتعلق بالحفلات الغنائية والسينما. وقال: إن الحفلات الغنائية والسينما لا خير فيها، ومدعاة لاختلاط الجنسين، وأن السينما قد تعرض أفلامًا ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية٬ فهي تعتمد على أفلام تستورد أقراء المزيد من المصدر