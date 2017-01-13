أجاب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ٬ على سؤال يتعلق بالحفلات الغنائية والسينما. وقال: إن الحفلات الغنائية والسينما لا خير فيها، ومدعاة لاختلاط الجنسين، وأن السينما قد تعرض أفلامًا ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية٬ فهي تعتمد على أفلام تستورد أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مفتي المملكة: الحفلات الغنائية والسينما فساد ومدعاة للاختلاط
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