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وكالة إيطالية: مقاتلات إسرائيلية استهدف استراحة شقيق بشار الأسد

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

كشفت مصادر في العاصمة السورية “دمشق”، إن الغارات الجوية التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي على مطار المزة العسكري “استهدفت مباني الرادار والإشارة ومستودعات للذخيرة”، وكذلك “استراحة ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد”. وقالت المصادر لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، إن “الغارات الجوية التي قام بها الطيران الإسرائيلي على مطار المزة أقراء المزيد من المصدر

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