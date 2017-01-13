يديعوت احرونوت: سوريا قد تردّ على غارة المزة في الجولان أو عند الجبهة الشمالية والهجوم استهدف تدمير شحنة

ركّز المعلّق العسكري في موقع “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي في مقال له اليوم على الاعتداء الذي شنّه طيران العدو فجرًا على محيط مطار المزة في الجهة الغربية من العاصمة السورية دمشق، فرأى أن “الهجوم كان يستهدف تدمير شحنة صواريخ أرض أرض إيرانية دقيقة الى حزب الله”، حسب تعبيره. ويعلّل أقراء المزيد من المصدر