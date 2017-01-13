آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » يديعوت احرونوت: سوريا قد تردّ على غارة المزة في الجولان أو عند الجبهة الشمالية والهجوم استهدف تدمير شحنة

يديعوت احرونوت: سوريا قد تردّ على غارة المزة في الجولان أو عند الجبهة الشمالية والهجوم استهدف تدمير شحنة

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

ركّز المعلّق العسكري في موقع “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي في مقال له اليوم على الاعتداء الذي شنّه طيران العدو فجرًا على محيط مطار المزة في الجهة الغربية من العاصمة السورية دمشق، فرأى أن “الهجوم كان يستهدف تدمير شحنة صواريخ أرض أرض إيرانية دقيقة الى حزب الله”، حسب تعبيره. ويعلّل أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com