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‏فوز فريق ⁧‫الهومنتمن‬⁩ على ⁧‫الشانفيل‬⁩ بنتيجة 82-55 في إطار المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

‏فوز فريق ⁧‫الهومنتمن‬⁩ على ⁧‫الشانفيل‬⁩ بنتيجة 82-55 في إطار المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة أخبار قد تهمكمورينيو لبيريز: لن أعود لتدريب ريال مدريدالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016وفاة الحارس الدولي السابق عبد القادر غالم “زرقة”برشلونة يغادر لندن متجهًا إلى أيرلندا لمواجهة سيتلك الأسكتلندىالدوري الفرنسي: الضباب يؤجل مباراة ديجون أقراء المزيد من المصدر

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