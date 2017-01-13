‏وئام وهاب: منذ ٥٠ عام والطيور موجوده في الغدير وبعض الجمعيات البيئيه تحولت إلى لعبه بيد السياسيين

‏وئام وهاب عبر تويتر: منذ خمسين عام والطيور موجوده في منطقة الغدير وبعض الجمعيات البيئيه تحولت إلى لعبه بيد السياسيين لتنفيذ مصالحها أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال أقراء المزيد من المصدر