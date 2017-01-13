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‏وهاب: عل المطلوب ملء شوارع بيروت بالنفايات لفرض حل بدخول أموال الى الجيوب الفارغه؟

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

‏وئام وهاب: هل المطلوب ملء شوارع بيروت بالنفايات مجدداً لفرض حل جديد يسمح بدخول أموال الى الجيوب الفارغه؟ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أقراء المزيد من المصدر

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