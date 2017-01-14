البابا فرنسيس يعترف رسميا بدولة فلسطين وعباس يفتتح مقر أول سفارة بالفاتيكان

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبابا الفاتيكان، خورخي ماريو بيرجوليو، والمعروف بالبابا فرنسيس، سفارة فلسطين في الفاتيكان، اليوم، السبت، للمرة الأولى. وحذر الرئيس الفلسطيني أبومازن، خلال كلمته في حفل افتتاح السفارة الفلسطينية، من مضى الرئيس الأمريكي المنتخبدونالد ترامب في خططه لنقل السفارة الأمريكية فيإسرائيل إلى القدس، قائلا إن ذلك يضر أقراء المزيد من المصدر