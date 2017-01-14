القبض على شرطية أمريكية عرضت خدمات جنسية على الإنترنت

ألقت شرطة نيويورك القبض على ضابطة في جهاز الشرطة تدعى جليشا سميث، تعمل على مراقبة سلوك المتهمين، وتتقاضى راتباً بقيمة 61 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد مشاهدة إعلان لها على الإنترنت تعرض فيه خدماتها الجنسية. وبحسب صحيفة ميترو”البريطانية، تضمن الإعلان الذي ظهرت فيه الشرطية بالاسم المستعار “ليزا سميث”، بيانات الاتصال أقراء المزيد من المصدر