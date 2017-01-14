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 المرعبي تابع أوضاع عكار الإنمائية: لاعتماد الشفافية ازاء المشاريع

Posted by on January 14, 2017 0 Comment

تابع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الاوضاع الانمائية والمعيشية العامة في محافظة عكار، وعقد سلسلة اجتماعات في بلدية حلبا مع رئيس اتحاد بلديات الجومة سجيع عطية وأعضاء الإتحاد، ومع رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير وأعضاء الإتحاد، ونائب رئيس اتحاد بلديات عرقة أحمد السيد.

وتناول المرعبي خلال اللقاءات أقراء المزيد من المصدر

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