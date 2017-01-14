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عاجل; أنباء عن استقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي استعدادا للتعديلات الوزارية الجديدة

Posted by on January 14, 2017 0 Comment

عاجل; أنباء عن استقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي استعدادا للتعديلات الوزارية الجديدة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في أقراء المزيد من المصدر

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