مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و وست بروميتش ألبيون بث مباشر السبت 14-1-2017 الدوري الانجليزي

مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون يوم السبت الموافق ل 14 يناير 2017، وذك في مباريات الدورى الإنجليزي ، حيث مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون ضمن مباريات الدورى الإنجليزي ، في المواجهة التي يستقبلها من خلالها ملعب كينجستون ، في اللقاء الذي يبحث من خلاله الطرفين على تحقيق الفوز، من أجل أقراء المزيد من المصدر