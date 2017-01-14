موسكو دعت فريق ترامب الى مفاوضات استانا حول سوريا متجاوزة اوباما

جنود سوريون في موقع هجوم في كفرسوسة جنوب غرب دمشق مساء الخميس 12 ك2/يناير 2017 ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة ان روسيا دعت فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى محادثات السلام حول سوريا في 23 كانون الثاني/يناير في كازاخستان، متجاوزة بذلك ادارة الرئيس باراك أوباما التي بدا أنها تغيبت أقراء المزيد من المصدر