جنود سوريون في موقع هجوم في كفرسوسة جنوب غرب دمشق مساء الخميس 12 ك2/يناير 2017 ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة ان روسيا دعت فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى محادثات السلام حول سوريا في 23 كانون الثاني/يناير في كازاخستان، متجاوزة بذلك ادارة الرئيس باراك أوباما التي بدا أنها تغيبت أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » موسكو دعت فريق ترامب الى مفاوضات استانا حول سوريا متجاوزة اوباما
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