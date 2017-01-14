وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد بحثوا ومنتجي الحليب في البقاع مشاكل القطاع والحلول المقترحة

عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس- الكسليك- حرم زحلة، في حضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، انطوان سعد وامين وهبة، ممثل رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف عبد أقراء المزيد من المصدر