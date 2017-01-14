عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس- الكسليك- حرم زحلة، في حضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، انطوان سعد وامين وهبة، ممثل رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف عبد أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد بحثوا ومنتجي الحليب في البقاع مشاكل القطاع والحلول المقترحة
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