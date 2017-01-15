آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » أمريكا تخشى «الذئاب المنفردة» في حفل تنصيب ترامب

أمريكا تخشى «الذئاب المنفردة» في حفل تنصيب ترامب

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

قال وزير الأمن القومي الأمريكي جيه جونسون، إن الحكومة لا ترى أية تهديدات مباشرة قد تستهدف حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير. وأكد جونسون، أن السلطات الأمريكية كثفت الإجراءات الأمنية بسبب تنامي هجمات “الذئاب المنفردة” وتكرار الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وألمانيا عبر استخدام شاحنات دهس فيها أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com