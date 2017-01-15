أمريكا تخشى «الذئاب المنفردة» في حفل تنصيب ترامب

قال وزير الأمن القومي الأمريكي جيه جونسون، إن الحكومة لا ترى أية تهديدات مباشرة قد تستهدف حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير. وأكد جونسون، أن السلطات الأمريكية كثفت الإجراءات الأمنية بسبب تنامي هجمات “الذئاب المنفردة” وتكرار الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وألمانيا عبر استخدام شاحنات دهس فيها أقراء المزيد من المصدر