الجيش الاسرائيلي يعلّق على وفاة كريمة مختار… ويثير غضب المصريين

أثارت تدوينات العزاء التي كتبها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رحيل الفنانة المصرية الكبيرة، كريمة مختار، التي توفيت مساء الخميس، على “فيسبوك” و”تويتر”، غضب المصريين. وكتب أدرعي على “فيسبوك”: “رحمك الله يا ماما نونا، كريمة مختار في ذمة الله، أود أن أقف لحظة لأتحدث عن فنانة مصرية قديرة أقراء المزيد من المصدر