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الجيش التايلاندي يوجه دعوة غريبة للأطفال «للهو» بالأسلحة

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

في يوم الطفل الذي يحتفل به سنويا في تايلاند فتح الجيش التايلاندي بعض ثكناته العسكرية أمام الأطفال، ليسمح لهم بالإمساك ببعض الأسلحة والمعدات والتقاط الصور بها. ويلعب الجيش في تايلاند دورا كبيرا في الحياة العامة والسياسية. وتولى الجيش السلطة بعد اضطرابات سياسية عام 2014 للمرة رقم 19 في تاريخ تايلاند أقراء المزيد من المصدر

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