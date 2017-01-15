الجيش التايلاندي يوجه دعوة غريبة للأطفال «للهو» بالأسلحة

في يوم الطفل الذي يحتفل به سنويا في تايلاند فتح الجيش التايلاندي بعض ثكناته العسكرية أمام الأطفال، ليسمح لهم بالإمساك ببعض الأسلحة والمعدات والتقاط الصور بها. ويلعب الجيش في تايلاند دورا كبيرا في الحياة العامة والسياسية. وتولى الجيش السلطة بعد اضطرابات سياسية عام 2014 للمرة رقم 19 في تاريخ تايلاند أقراء المزيد من المصدر