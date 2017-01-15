الرياضي يكتسح مضيفه الحكمة بفارق 30 نقطة 109 – 79 الاحد في غزير ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة أخبار قد تهمكالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016برشلونة يغادر لندن متجهًا إلى أيرلندا لمواجهة سيتلك الأسكتلندىمورينيو لبيريز: لن أعود لتدريب ريال مدريدمباشر مباراة العين و بني ياس بث مباشر أقراء المزيد من المصدر