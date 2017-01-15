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الرياضي يكتسح مضيفه الحكمة بفارق 30 نقطة 109 – 79 الاحد في غزير ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

الرياضي يكتسح مضيفه الحكمة بفارق 30 نقطة 109 – 79 الاحد في غزير ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة أخبار قد تهمكالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016برشلونة يغادر لندن متجهًا إلى أيرلندا لمواجهة سيتلك الأسكتلندىمورينيو لبيريز: لن أعود لتدريب ريال مدريدمباشر مباراة العين و بني ياس بث مباشر أقراء المزيد من المصدر

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