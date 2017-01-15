اللحظات الأولى بعد انفجار السيارة المفخخة التابعة لداعش في قرية أنيفية بريف حلب الشرقي pic.twitter.com/E576ZcZHf1 — عاجل-الجيش الحر (@saalh1995) January 15, 2017 أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 أقراء المزيد من المصدر
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