خادم الحرمين: مستمرّ ومتصاعد الدعم السعودي للبنان

نقل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصه “على وحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد، وأن المملكة محبة وصديقة لجميع اللبنانيين من دون تمييز»، موضحاً انه لمس من الملك السعودي تأكيده على “دعم لبنان وحكومته برئاسة الرئيس سعد الحريري ليبقى تضامن اللبنانيين وتعايشهم على أقراء المزيد من المصدر