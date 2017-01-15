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خادم الحرمين: مستمرّ ومتصاعد الدعم السعودي للبنان

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

نقل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصه “على وحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد، وأن المملكة محبة وصديقة لجميع اللبنانيين من دون تمييز»، موضحاً انه لمس من الملك السعودي تأكيده على “دعم لبنان وحكومته برئاسة الرئيس سعد الحريري ليبقى تضامن اللبنانيين وتعايشهم على أقراء المزيد من المصدر

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