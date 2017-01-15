شعبة المعلومات عثرت على الفتاة مروى مكي (15 عاماً) التي تم الإبلاغ عن اختطافها اليوم وهي بصحة جيدة أخبار قد تهمكفيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلالمفكرة ليوم الاحد 15 كانون الاول 2017مباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيالدوري أقراء المزيد من المصدر