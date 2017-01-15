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عاجل: صحيفة الوطن الكويتية: استنفار أمني في مطار الكويت بعد بلاغ عن وجود قنبلة في طائرة عمانية على متنها 188 راكبا

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

عاجل: صحيفة الوطن الكويتية: استنفار أمني في مطار الكويت بعد بلاغ عن وجود قنبلة في طائرة عمانية على متنها 188 راكبا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب أقراء المزيد من المصدر

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