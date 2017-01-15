مركز الصيد المستدام أعلن ال2017 سنة النورس: لاعتذار أخلاقي من طائر ينظف نفاياتنا بدون أي أجر أو شكر

دان “مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام”، في بيان، “الخطأ الذي أصلح بخطيئة في معالجة موضوع مكب النفايات “كوستابرافا” في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، والانتقام الجائر من طيور النورس عبر قتلها بصورة بشعة”، موجها “تحية إكبار واحترام لمجموعات الصيادين المحترفين الذين شنوا حملة استنكار كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أقراء المزيد من المصدر