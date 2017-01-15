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‏القاء قنبلة فجراً في حي المنشية بمخيم عين الحلوة وإطلاق نار من دون وقوع إصابات

Posted by on January 15, 2017 0 Comment

‏القاء قنبلة فجراً في حي المنشية بمخيم عين الحلوة وإطلاق نار من دون وقوع إصابات أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية أقراء المزيد من المصدر

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