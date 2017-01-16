أوكسفام: ثروة أغنى 8 أشخاص في العالم تعادل ما تملكه نصف البشرية

رويترز – قالت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير صدر يوم الاثنين إن ثمانية أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة. ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي أقراء المزيد من المصدر