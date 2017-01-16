آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » أوكسفام: ثروة أغنى 8 أشخاص في العالم تعادل ما تملكه نصف البشرية

أوكسفام: ثروة أغنى 8 أشخاص في العالم تعادل ما تملكه نصف البشرية

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

رويترز – قالت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير صدر يوم الاثنين إن ثمانية أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة. ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com