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الاهالي تمكنوا من اخراج اولادهم من المدارس الفرنسية في ابيدجان

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

في نبأ ثان للوكالة الوطنية للاعلام من ابيدجان، ان الاهالي تمكنوا في هذه الاثناء، بالتنسيق مع القوى الفرنسية المتواجدة هناك، من اخراج اولادهم من المدارس الفرنسية الخاصة، الذين كانوا محتجزين من قبل أساتذة وطلاب في مدارس رسمية عمدوا صباحا الى حجز حريتهم، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وافدنا ايضا ان أقراء المزيد من المصدر

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