الاهالي تمكنوا من اخراج اولادهم من المدارس الفرنسية في ابيدجان

في نبأ ثان للوكالة الوطنية للاعلام من ابيدجان، ان الاهالي تمكنوا في هذه الاثناء، بالتنسيق مع القوى الفرنسية المتواجدة هناك، من اخراج اولادهم من المدارس الفرنسية الخاصة، الذين كانوا محتجزين من قبل أساتذة وطلاب في مدارس رسمية عمدوا صباحا الى حجز حريتهم، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وافدنا ايضا ان أقراء المزيد من المصدر