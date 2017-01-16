اعلن الطيران العماني أن رحلته رقم 674 المجدولة بين جدة ومسقط تم تحويلها إلى الرياض بعد تعرض أحد الضيوف على متنها لـوعكة صحية مفاجئة. اتخذ قائد الطائرة القرار بتحويل مسار الرحلة والهبوط أضطراريا في أقرب مطار لإسعاف المسافر، وهو مطار الملك خالد الدولي في الرياض. تم التنسيق حول توفير العناية أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الطيران العُماني: وفاة مسافر خلال رحلة بين مسقط وجدة وهبوط الطائرة اضطراريا بالرياض
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!