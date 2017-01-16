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المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين: المملكة لم تخالف أيا من التزاماتها الدولية

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مملكة البحرين، في بيان “انها تابعت تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبي وزارة الداخلية في آذار 2014 في منطقة الديه، وذلك باستخدام أداة متفجرة”. ورأت “أن الحكام البات الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد أقراء المزيد من المصدر

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