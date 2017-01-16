آخر الأخبار
Home » لبنان » تغريدة الحريري أعطت ريفي فرصة للتصويب عليه.. علوش: خلاف ريفي ـ المشنوق لا علاقة للمستقبل به

تغريدة الحريري أعطت ريفي فرصة للتصويب عليه.. علوش: خلاف ريفي ـ المشنوق لا علاقة للمستقبل به

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د.مصطفى علوش ان خلفية السجال الدائر بين وزير العدل الاسبق اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، يبقى على الرغم من تغريدة الرئيس سعد الحريري، خلافا بين خصمين سياسيين لا علاقة لتيار المستقبل به، خصوصا ان كل من ريفي والمشنوق لا ينتسب تنظيميا الى أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com