تغريدة الحريري أعطت ريفي فرصة للتصويب عليه.. علوش: خلاف ريفي ـ المشنوق لا علاقة للمستقبل به

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د.مصطفى علوش ان خلفية السجال الدائر بين وزير العدل الاسبق اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، يبقى على الرغم من تغريدة الرئيس سعد الحريري، خلافا بين خصمين سياسيين لا علاقة لتيار المستقبل به، خصوصا ان كل من ريفي والمشنوق لا ينتسب تنظيميا الى أقراء المزيد من المصدر