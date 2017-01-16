عاجل: القبض على منفذ الهجوم على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة

عاجل: وسائل إعلام تركية: القبض على منفذ الهجوم على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية أقراء المزيد من المصدر