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عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو. ومتين البالغ من العمر 29 عاما امريكي مسلم ذو اصول افغانية، وتحقق الشرطة فيما اذا كانت لديه دوافع ارهابية، وخصوصا فيما اذا كانت له ارتباطات بتنظيم “الدولة الاسلامية” او اذا كان ملهما بذلك التنظيم. وتقول وسائل الاعلام أقراء المزيد من المصدر

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