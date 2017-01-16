عاجل.. الFBI: اعتقال زوجة عمر متين منفذ هجوم نادي بلس الليلي في أورلاندو. ومتين البالغ من العمر 29 عاما امريكي مسلم ذو اصول افغانية، وتحقق الشرطة فيما اذا كانت لديه دوافع ارهابية، وخصوصا فيما اذا كانت له ارتباطات بتنظيم “الدولة الاسلامية” او اذا كان ملهما بذلك التنظيم. وتقول وسائل الاعلام أقراء المزيد من المصدر