عون: تدابير مالية ستتخذ قريبا ولا زيادة في الضرائب بل تحسين للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي

يتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء، تهاني اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان بحلول السنة الجديدة. وسيقام للمناسبة احتفال يلقي خلاله عميد السلك السفير البابوي المونسنيور غابريالي كاتشا كلمة باسم اعضاء السلك، ثم يرد رئيس الجمهورية بكلمة تتناول موقف لبنان من الاوضاع أقراء المزيد من المصدر