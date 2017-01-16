آخر الأخبار
Home » إقتصاد » عون: تدابير مالية ستتخذ قريبا ولا زيادة في الضرائب بل تحسين للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي

عون: تدابير مالية ستتخذ قريبا ولا زيادة في الضرائب بل تحسين للايرادات عبر الحد من التهرب الضريبي

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

يتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء، تهاني اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان بحلول السنة الجديدة. وسيقام للمناسبة احتفال يلقي خلاله عميد السلك السفير البابوي المونسنيور غابريالي كاتشا كلمة باسم اعضاء السلك، ثم يرد رئيس الجمهورية بكلمة تتناول موقف لبنان من الاوضاع أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com