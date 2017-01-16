لافتات في شوارع “إسرائيل” تحذر من زيادة عدد الفلسطينيين

نشر في داخل اسرائيل إعلانات ضخمة علقت في الشوارع والميادين الرئيسية إضافة إلى الصحف الرسمية يظهر فيها حشد من المتظاهرين الفلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية ووسمت الإعلانات بجملة “قريبا سنكون الأغلبية”. ولاقت الإعلانات المستفزة لمواطني دولة الاحتلال صدى واسع، حيث كتب عليها “للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم التالي”. وقالت مصادر أقراء المزيد من المصدر