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لافتات في شوارع “إسرائيل” تحذر من زيادة عدد الفلسطينيين

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

نشر في داخل اسرائيل إعلانات ضخمة علقت في الشوارع والميادين الرئيسية إضافة إلى الصحف الرسمية يظهر فيها حشد من المتظاهرين الفلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية ووسمت الإعلانات بجملة “قريبا سنكون الأغلبية”. ولاقت الإعلانات المستفزة لمواطني دولة الاحتلال صدى واسع، حيث كتب عليها “للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم التالي”. وقالت مصادر أقراء المزيد من المصدر

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