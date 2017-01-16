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وفاة راكب يتسبب بهبوط طائرة “عمانية” اضطراريًا في مطار الرياض

Posted by on January 16, 2017 0 Comment

هبطت طائرة عمانية اضطراريًا في الرياض، لإنقاذ أحد المسافرين بعد إصابته بعارض صحي، في الرحلة التي كانت متجهة من جدة إلى العاصمة العمانية مسقط. وأوضحت شركة “الطيران العماني” أن الرحلة المتجهة من جدة إلى مسقط، شهدت تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية، اضطر معها قائد الطائرة إلى الهبوط في مطار الملك أقراء المزيد من المصدر

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