‏مديريّة المخابرات أحالت  عدي مالك العلي لانتمائه إلى تنظيم “داعش” 

‏مديريّة المخابرات أحالت على القضاء المختص المدعو عدي مالك العلي لانتمائه إلى تنظيم “داعش” والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في لبنان أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون أقراء المزيد من المصدر