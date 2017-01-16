‏  مؤتمر صحافي عند الخامسة والربع لرئيس الكتائب سامي الجميل

‏يعقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً عند الخامسة والربع من عصر اليوم في الصيفي يتناول فيه المستجدات الراهنة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب أقراء المزيد من المصدر