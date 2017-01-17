  الكويت: إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم بعد الساعة 9:00 مساءً

عاجل.. وزارة التربية الكويتية: إعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني اليوم بعد الساعة 9:00 مساءً أخبار قد تهمكهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب والإنسانياتمباشر مباراة كامبريدج يونايتد و ليدز يونايتد الاثنين 9-1-2017 كأس الإتحاد الإنجليزي أقراء المزيد من المصدر