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  الكويت: إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم بعد الساعة 9:00 مساءً

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

عاجل.. وزارة التربية الكويتية: إعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني اليوم بعد الساعة 9:00 مساءً أخبار قد تهمكهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع والاقتصاد الآداب والإنسانياتمباشر مباراة كامبريدج يونايتد و ليدز يونايتد الاثنين 9-1-2017 كأس الإتحاد الإنجليزي أقراء المزيد من المصدر

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