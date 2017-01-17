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تجمع المحامين سلم تيمور جنبلاط مذكرة تطالب باعادة قانون الايجارات الى لجنة الادارة لدرسه

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

أعلن “تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله” برئاسة المحامي أديب زخور، في بيان، ان “وفدا منه ضم زخور وليليان حداد ووفدا من ممثلي لجان المستأجرين في فرن الشباك والاشرفية وعين الرمانة وبيروت والمناطق ضم رئيس المجلس الارثوذكسي روبير ابيض واميل بستاني وسليمان بعينو، زار تيمور جنبلاط في كليمنصو، وعقد أقراء المزيد من المصدر

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