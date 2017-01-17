وزعت دوائر مجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستنطلق يومي الاربعاء والخميس قبل الظهر وبعده، وتضمن الآتي: 1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 78: طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال. 2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 204: طلب الموافقة أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » جدول اعمال الجلسة التشريعية: 73 بندا من بينها افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الايجارات وزيادة غلاء المعيشة
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