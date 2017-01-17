جدول اعمال الجلسة التشريعية: 73 بندا من بينها افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الايجارات وزيادة غلاء المعيشة

وزعت دوائر مجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستنطلق يومي الاربعاء والخميس قبل الظهر وبعده، وتضمن الآتي: 1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 78: طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال. 2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 204: طلب الموافقة أقراء المزيد من المصدر