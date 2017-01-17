راتبه يتخطى الـ100 مليون دولار.. المدير التنفيذي لجوجل يزور المعهد الذي تخرج منه بالهند وغرفته في السكن

وفقا لموقع بلومبيرج فإن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل “ساندر بيتشاي” يعتبر من أعلى رؤساء شركات التكنولوجيا أجرا، حيث وصل راتبه الرسمي خلال عام 2015 لأكثر من 100 مليون دولار. وخلال شهر فبراير 2016 منحت “جوجل” بيتشاي مكافآت بقيمة 199 مليون دولار على شكل أسهم في الشركة إلى جانب مرتبه الأساسي أقراء المزيد من المصدر