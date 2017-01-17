زيادة الدين العام في أمريكا إلى أكثر من 20 تريليون دولار بعد تولى ترامب السلطة

بعد استيعاب صدمة الانتخابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتحول اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاقتصاد. وبالرغم من إعلانات مكتب التحقيقات الفدرالي ورسائل البريد الإلكتروني السرية والفضائح والنقد اللاذع الذي غطى على كل شيء آخر، إلا أن المشكلات الاقتصادية ستبرز بوضوح في عام 2017.



ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس زيادة الدين العام أقراء المزيد من المصدر