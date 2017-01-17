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عاجل: إطلاق نار على شخصين في ولاية فلوريدا الأمريكية

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

إطلاق نار على شخصين في ولاية فلوريدا الأمريكية أفادت “أكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بأن ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت منذ قليل، عملية إطلاق نار على شخصين. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتقتلى وجرحى بإطلاق نار أقراء المزيد من المصدر

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