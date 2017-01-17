عاجل: مقتل الشاب الذي أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز 104 قرب طولكرم أخبار قد تهمكرد من موكل الاب منصور لبكي فرنسا تفرض الاقامة الجبرية على 104 وتعتقل ٣١ منذ الاعتداءاتالسلطات التركية تحرم الانقلابيين من صلاة الجنازةعاجل القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان مقتل 104 من مدبري محاولة الانقلاب و1563 أقراء المزيد من المصدر