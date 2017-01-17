آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. والي اسطنبول: تم اعتقال شخص عراقي وثلاث فتيات من مصر ودول إفريقية مع منفذ هجوم إسطنبول.

عاجل.. والي اسطنبول: تم اعتقال شخص عراقي وثلاث فتيات من مصر ودول إفريقية مع منفذ هجوم إسطنبول.

Posted by on January 17, 2017 0 Comment

عاجل.. والي اسطنبول: تم اعتقال شخص عراقي وثلاث فتيات من مصر ودول إفريقية مع منفذ هجوم إسطنبول. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون بين داعش الموصل أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com