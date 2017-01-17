عون أمام الديبلوماسيين: إذا أردتم السلام فعليكم إطفاء النار في مصادر اشتعالها كاتشا: ليكن التوافق في لبنان بداية مسيرة تشمل المنطقة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان، لمناسبة تقديم التهاني لرئيس الجمهورية بالسنة الجديدة. كاتشا وألقى السفير البابوي وعميد السلك الديبلوماسي المعتمد لدى لبنان المطران غبريللي كاتشا كلمة قال فيها: “صاحب الفخامة، بشعور فرح مميز، يلتقي اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى لبنان، أقراء المزيد من المصدر