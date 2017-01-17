عون: نناشد دولكم تحمّل مسؤولياتها في موضوع اللاجئين 

‏الرئيس عون للسلك الدبلوماسي: نناشد دولكم تحمّل مسؤولياتها في موضوع اللاجئين لان تداعيات موجات النزوح تهدد وجود جميع الاوطان واستقرارها أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1المسيحيون أقراء المزيد من المصدر