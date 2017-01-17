كاتب بريطاني: مواجهة عسكرية بين أمريكا والصين تلوح في الأفق

قال الكاتب البريطاني جدعون راخمان إن التساؤلات حول علاقة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بروسيا مهمة وخطيرة؛ لكنها تشتت الأنظار عن موضوع أكثر أهمية وخطورة وهو تنامي المؤشرات حول اتجاه إدارة ترامب صوب صدام مع الصين، على نحو قد يقود إلى مواجهة عسكري. ورأى راخمان، في مقاله بـ”فاينانشيال تايمز” اليوم أقراء المزيد من المصدر